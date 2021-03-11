天母棒球場改裝新亮相，下午味全龍與樂天桃猿進行自辦熱身賽，體驗在人工草皮上實戰的感覺，此戰桃猿以10比6戰勝味全龍，其中龍隊洋炮赫雷拉2打數全敲安，還有一次盜壘成功，不過他在滑壘時有些「小突槌」，差點在壘包前出局。

賽前味全龍總教練葉君璋曾透露赫雷拉腳部有傷勢，因此準備狀況僅約7成，不過此戰面對桃猿3投手翁瑋均、江國謙、王志煊都上壘，葉總笑說狀況進步到「7成5」。

赫雷拉前2打席敲安，第3打席則選到保送，這也是他首度面對中職投手，「自己打擊感覺不錯，因為是不同的聯盟，盡快適應、調整，為開季做準備。」而腳部傷勢則為2周前膝蓋扭到，不過最近已經好多了，已無大礙。

赫雷拉過去在美國時期曾有碰過人工草皮球場，因此對天母場地不算陌生，自認為靠練習可以適應新環境。赫雷拉對自己腳程有信心，今日還有一次盜壘成功，不過在滑壘時出糗，讓他賽後也忍不住笑出來，「那邊的土有點軟，以為可以順利滑過去，才發現前進不多。」幸好最後赫雷拉安全上壘，沒有因此出局。

葉君璋則表示赫雷拉適應更好了，並沒有太大問題，至於滑壘的狀況則是因為紅土有點鬆，「土太鬆滑不動，希望能在開季前整理一下。」

(中時 )