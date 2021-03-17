統一獅今（17）日在台南主場繼續迎戰樂天桃猿，洋投泰迪威風八面，先發7局送出6K，無四壞球，只被擊出1支安打，無失分，率獅隊以4比2力克桃猿，泰迪拿下勝投並獲選單場MVP。

此役猿隊推出側投的黃子鵬先發，前3局有效迷惑獅隊打者，只被郭阜林擊出二壘安打，無失分。獅隊直到4局上才由首位打者蘇智傑揮出陽春全壘打，本季個人首轟、生涯第99轟，距離百轟只差1支，獅隊取得1比0領先。

5局上獅隊繼續發揚火力，一舉突破黃子鵬的封鎖，姚雨翔、林岱安、陳傑憲敲安打，加上1次四壞球，以及戰術運用，犧牲觸擊、高飛犧 牲打齊出，獅隊攻下3分大局，獅隊取得4比0領先，奠定勝基。

獅隊先發投手泰迪此役表現神乎其技，除了首局下被藍寅倫擊出安打，直到6局上連續解決14人次；而且6局上猿隊陽耀勳上壘是因為獅隊一壘手陳俊秀失誤，陽直接攻佔二壘。接下來泰迪又解決5名打者，結束7局投球，僅被擊出1支安打，送出6K，無四死球、無失分，表現絕佳。

桃猿隊直到泰迪退場，8局上才發動攻勢，從獅隊後援投手吳承諭手中攻下2分，追成2比4落後2分。9局上獅隊換上「終結者」陳韻文，雖然投出四壞球，又被藍寅倫擊出安打，猿隊無人出局攻佔一、二壘。但陳俊秀擊出要命的雙殺打，幫助陳韻文穩定下來，對郭嚴文投出再見三振結束比賽，獅隊以4比2力克猿隊，拿下勝利。

(中時 )