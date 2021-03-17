2021年味全龍年度主題曲《Come Back Again》由「台灣極具代表性的龐克樂團──胖虎punkhoo」為味全龍親自量身打造，以球場最常使用的管樂元素，搭配激昂的電吉他編曲，希望透過胖虎punkhoo樂團熱血正向的曲風，傳達味全龍初生之犢不畏虎的信心，以及懷抱著龍魂精神，踏上征戰一軍舞台的決心。

3月26日味全龍天母主場首戰賽前，胖虎punkhoo樂團也將帶來年度主題曲《Come Back Again》現場演唱！

味全龍球團表示，主題曲《Come Back Again》激昂的曲風，正反映著新一代龍將年輕活力、充滿拚勁。歌名《Come Back Again》則宣示著味全龍強勢回歸，龍躍再現的精神，期盼透過歌曲傳遞2021年味全龍將團結並肩，攜手向前，一同透過歌曲的正向能量，迎接每一場戰役。近期球團也將釋出主題曲完整音源，敬請球迷一起期待我們的2021全新賽季！

【胖虎 punkhoo 樂團介紹】

成立於2003年，由初期的美式pop punk逐漸轉變為節奏感強烈、編曲結構緊密的Melodic punk，為台灣首屈一指的三人龐克團。2006年獲得海洋音樂祭首獎『海洋大賞』，2014年中展開迷你專輯「反轉未來」之亞洲巡迴，長達一個月於全亞洲多達20座城市的大型巡迴。2016年發行最新單曲「facelife」，現場演出張力、群眾號召力以及現場煽動力皆讓台灣龐克迷為之瘋狂，中間並征戰了海洋音樂祭、野台開唱、大港開唱、覺醒音樂祭、火球祭Fire Ball等大大小小音樂活動，於2020年發行最新專輯「前方的路」，成績斐然，可說為龐克樂團再度劃下一個時代的巔峰。

(中時 )