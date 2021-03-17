一致團結樂情開唱！Rakuten Monkeys X 滅火器 全新搖滾單曲即將現身，這首歌曲將名為《Stronger Together一起更強》！

繼與Lamigo的合作後，睽違兩年，滅火器樂團再度為Rakuten Monkeys量身打造全新曲風主題歌，在2021年開季一起更強，用樂血搖滾迎戰，重返榮耀的起點！

「球場照明的光線、震耳欲聾的音樂、這是我們重返榮耀的起點；串起瘋狂的打線、貼上勝利的標籤、我們不介意～煙火多放一點！」滅火器唱出了10號隊友一生懸命，樂天女孩聲嘶力竭的全猿戰鬥式，每當大家肩並肩，不管路途有多麼遙遠，只要一致團結、努力向前，全猿的夢想就會實現！

《Stronger Together一起更強》將在3月19日（五）Spotify、KKbox、Apple Music、MyMusic…等數位平台上架，主題曲MV預定在3月19日（五） 於球隊YT頻道上架，滅火器樂團也會在323為開幕戰進行開場表演，正式唱出Stronger Together ！

(中時 )