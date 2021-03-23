蔡黃汝推出甜蜜有聲貼圖。（寬宏音樂提供）

豆花妹蔡黃汝睽違5年推出新EP《讀心術》，將代表著春、夏、秋、冬的四首歌收錄其中，她也將在5月7日於Legacy開唱，舉辦「讀心術 之 我們一起談過的那場戀愛」演唱會一次唱好唱滿。

蔡黃汝近來全心投入演唱會選歌會議，每天都在群組與大家討論歌單，只要通告之間一有空閒，就開始思考這次要呈現的歌曲名單，因為想唱的歌曲實在太多，每天都有新想法，公司乾脆要她一次列出心中的名單，讓整個企劃人員與製作團隊一起挑選，她豪邁的一次釋出200首歌單讓大家一起來討論與投票徵選，甚至還請樂手老師一起參與會議，一邊彈一邊唱一邊徵選，讓整個會議像極了音樂歌喉戰現場，也充分地讓大家感受到她的心意。

除了演唱會之外，蔡黃汝也將在23日推出《蔡黃汝的甜蜜讀心術》主題有聲LINE貼圖，這24張圖從挑選到設計、審核、完稿、文字轉寫等等，她都全程參與討論，把日常生活屬於花花的生活方式都呈現在這次的設計當中，有些口頭禪就是花花生活必用語，也在錄音室中一遍一遍、一句一句挑選最完美的語氣，就是希望花粉們能在用貼圖的時候感覺像蔡黃汝也在身邊。

甜蜜貼圖語音中有「對不起是我寵壞了你」、「LOVE YOU」、「看見我眼裡小愛心沒有」等等讓花粉們聽完就像戀愛一樣，最備受期待的是這次貼圖運用了俏皮有趣插畫呈現出不同風格的蔡黃汝，還搭配蔡黃汝的有聲各式語言有甜蜜的、撒嬌的、憤怒的、俏皮的、懷疑的、早晚安問候等等陪伴聲，就是要陪伴花粉們天天一起過生活，也讓女神蜜嗓陪伴粉絲每一天。

(中時 )