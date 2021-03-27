兩岸關係隨蔡政府政策日趨緊繃，前副總統呂秀蓮接受資深媒體人黃暐瀚專訪時指出，在明年冬季奧運辦完以前，我們仍是安全的；但辦完冬奧以後，中國共產黨第20次全國代表大會前後，就很難說了；所以呂秀蓮為了避開戰禍，大膽提出許多「新觀點」，用「統合」取代「統一」。

前副總統呂秀蓮在《品觀點-暐瀚觀點》節目中表示，最近很多國際知名人士都預告，幾年之內一定武統台灣，她的看法比較悲觀審慎，她認為在明年冬季奧運辦完以前，我們是安全的；辦完冬奧以後，但在大陸明年舉行「20大」前後，如果戰爭爆發，台灣還有2024大選嗎？比如就有人提到，俄國就是辦一個運動會以後，接下去就馬上攻打克里米亞。因此她建議，所有要選2024年大選的政治人物，不管是哪一黨、哪一派，請你趕快提出對策，2024年能不能做好總統跟你們如何領導台灣，這個政策很重要。

呂秀蓮指出，如果你還認為台灣是維持現狀，那真的就陷入危機了，因為連美國前國務卿希拉蕊、甚或全世界所有關心局勢的人，以前即使瞧不起台灣，現在都已經知道，誰得台灣就得天下，台灣原本是東方明珠，現在是鑽石啦。

黃暐瀚在臉書貼文指出，呂秀蓮為了避開戰禍，大膽提出許多「新觀點」，用「統合」取代「統一」。什麼是統合？就是兩岸「分而不離」，既各自獨立，又可以整合在一起。所謂統合，有3個模式，分別是「國協」、「聯邦」跟「邦聯」。其中，聯邦（以美國為例）其實就等於是統一，現階段台灣民意不會願意，但如果是「邦聯」，那就可以彼此當對方是「遠親近鄰」，生活在一起，各自獨立，卻不爭不鬥，也不分開。要做到這些，第一困難，第二對岸未必同意，第三，還得台灣的領導人，有心降低戰爭風險。

冬奧之後、兵凶戰危？ 前副總統呂秀蓮最近出了一本新書，叫做「兩岸恩怨如何了」。 書中盡收呂秀蓮副總統一生的所知所見，兩岸問題能解嗎？呂副總統，有一番精闢的見解。 常說溫水煮青蛙，台灣擔心兩岸會打仗的人，一直都不是多數，想和談？卻不知從... 由黃暐瀚發佈於 2021年3月27日 星期六

(中時新聞網)