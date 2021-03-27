水情吃緊，水費成了熱議話題。民進黨立委要求拉齊水費級距標準，台北市長柯文哲強調，台北市水費沒有比較便宜，北市用水大戶每度費用漲了近3倍，並開嗆北水跟台水水價可採一樣標準，只是「看他們受得了還是受不了」。針對北市千度以上用水大戶水費漲3倍，Yahoo針對「北市千度以上用水大戶水費漲3倍，你認為台水的收費制度要不要比照北市，調高用水大戶水費？」進行網路民調，截至晚上11點半，高達83.0％的人認為台水的收費制度應比照北市，調高用水大戶水費。

柯文哲24日在臉書發文表示，一般家庭每月用水在20度以下的維持每度5元，不調整約占6成；超過後逐步往上調漲。最高級距是每月超過1000度的大用水戶，從原先的每度7.6元調漲到20元，每度漲近3倍。

Yahoo針對「北市千度以上用水大戶水費漲3倍，你認為台水的收費制度要不要比照北市，調高用水大戶水費？」進行網路民調，截至晚上11點半，已有6400人投票，有46.4%的人認為「一定要」比照北市調高用水大戶水費、36.6%認為「應該要」，僅5.8%的人認為「應該不要」、4.0%認為「一定不要」，7.2%則表示不知道／沒意見。水情吃緊，你認為國內的水費制度該不該以價制量？

該民調也問到「水情吃緊，你認為國內的水費制度該不該以價制量？」有9.6%的人認為「一定要」以價制量、34.6%的人認為「應該要」、10.3%認為「應該不要」、28.1%認為「一定不要」，7.4%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「你認為政府對於省水設備的獎勵補助夠不夠？」有42.9%的人認為非常不夠、24.3%認為不太足夠，僅20.6%的人認為還算足夠、3.3%認為非常足夠，8.9%則表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)