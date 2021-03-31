陸委會主委邱太三宣布將開放中國大陸商務人士來台，並且說期待兩岸可以找到一個最大公約數，即「建設性的模糊」，筆者認為這是個正確的方向，也表現出民進黨政府似乎發覺在台美關係之外，維繫兩岸關係仍有其必要性。雖然邱太三說「九二共識」已引起極大爭議，不適於成為「建設性的模糊」，但實際上無論怎麼繞，若還想維繫兩岸關係，兩岸論述上就繞不開「九二共識」及其內涵。

「建設性的模糊」若要成立，必須要符合雙方的基本立場。然而，民進黨主張「台灣是主權獨立的國家，它的名稱叫中華民國」，因而有蔡英文的「中華民國台灣」說；而共產黨最基本的立場，則是主張「台灣是中國的一部分」，兩岸不是國與國的關係，這兩者根本風馬牛不相及。難道民進黨期待中共承認台灣是一個主權獨立國家嗎？從毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤到習近平，沒有任何中共領導人敢冒天下之大不韙，難道民進黨還抱有這種不切實際的期待嗎？

實際上就連美國長期而一貫的政策，都表明「不支持台獨」，也不把台灣當作一個「國家」看，若承認台灣是國家，甚至與台灣建交，就等於跟中共攤牌，這是連川普時代都沒有做到的事。若要發展兩岸關係，這種「建設性的模糊」是不可能主張台灣是一個「國家」的。想必兩岸實務經驗如此豐富的邱太三主委，不可能不清楚。

其實，在內部的法制上，奠基於民國36年在南京施行的《中華民國憲法》，與民國80年代陸續修改七次而成的《中華民國憲法增修條文》，台灣始終存在著「一個中國」的架構。在這個架構上，「台灣是中國的一部分」，也就是中華民國的一部分。而台灣地區與自由地區（大陸地區）也並不是國與國的關係，都是隸屬於中華民國的領土。這個憲政基礎，在國民黨執政時期奠定，即使是蔡英文總統執政，也始終存續而未改，即便現在修憲聲浪大起，民進黨也沒有放行具有極端法理台獨色彩的修憲案，就代表《中華民國憲法》的架構民進黨雖不滿意，卻可接受，這難道不就是對兩岸關係的一種「模糊」空間嗎？

民進黨政府的「建設性的模糊」，實際上也只有往這條路開發的可能性，而這種「求同存異」的做法，實際上就是基於《中華民國憲法》的「九二共識」最基礎而核心的宗旨。

政治是一種妥協的藝術。在基於《中華民國憲法》的「九二共識」底下，可以容納國民黨主張的中華民國、民進黨主張的台灣與大陸平等、共產黨主張的台灣是中國的一部分，大家都不能百分之百滿意，但大家都某種程度上可以接受。

國民黨退了一步（不堅持中華民國政府是中國唯一合法政府），共產黨退了一步（不堅持中華人民共和國政府是中國唯一合法政府）、民進黨退了一步（不堅持台灣不是中國的一部分），讓兩岸有個可以談判與往來的基礎架構。何況，最近大陸退訂台灣鳳梨之事，也是大陸基於兩岸農產品協議所提前做的回報，此種機制便是在「九二共識」底下制定；民進黨政府苦苦哀求大陸不要停止的ECFA，其實也是「九二共識」的傑作。兩岸關係能夠維持得當，台灣也沒像綠營說的「被賣掉」，這就是基於《中華民國憲法》的「九二共識」，看起來或許過時，但是並不老舊，看起來雖不合身，但是合用。

民進黨政府無論提出任何其他新的提法，先不提原有支持者是否反彈，若大陸當局無法接受，此種「建設性的模糊」終究是落得自吹自擂。如果蔡英文還是堅持「中華民國台灣」的提法，或者還是繼續敵視與醜化大陸，民進黨政府提出的「建設性的模糊」也只能是緣木求魚。民進黨政府繞了一大圈，最後大概會發現：只有這個基於《中華民國憲法》的「九二共識」，才是兩岸各方能夠接受的立足點。就如同民主的生活方式大家雖不滿意，卻是目前為止最好的方法，在其他更變通或更有創意的方式未能被各方接受以前，「九二共識」畢竟是曾發揮過作用的兩岸政治基礎。

至於被民進黨抹紅加料的「九二共識，一國兩制」，實際上跟原本的「九二共識」並無關聯，無庸贅述。如果邱太三或蔡英文真的對這個基本ABC並不瞭解，那就不要肖想兩岸關係會有任何回春的跡象了。

（作者為前國民黨青年團總團長）