宏碁(2353)旗下宏碁通信、建碁、安圖斯科技及宏碁智通共同參與2021年智慧城市展，致力於商用物聯網，以智慧連接為基礎，盼打造具備韌性的智慧城市。宏碁通信長期在智慧水務領域不遺餘力，提供包括智慧水表、智慧水質監控、以及智慧水儲存等解決方案；除此之外，宏碁通信亦針對民生用水發表全新「超氧抑菌機」，並更新「智慧用水水質監測系統」，透過智能控制有效維持水資源品質，在疫情世代下滿足消費者對生活品質的期待，也同時滿足政府對節水的推廣。

水務問題是全球課題之一，在都市化的過程之中，建築物讓具備滯水性的土地變為無法吸水的鋼筋水泥，無法將雨水轉換成地下水儲存，也增加地下水道的負荷，淹水問題隨之而生。此外，人口的增加，民生用水大幅提升，而廣布的自來水管線，也潛藏漏水及水資源品質的問題。宏碁通信公司總經理薄占平表示：「宏碁通信一直在倡導於發展智慧城市過程中，應讓科技與永續併行，除了政府的政策，也應仰賴企業和民眾的參與，才能改善狀況打造台灣成為可以因應氣候變遷的韌性城市。除了能提升台灣環境水準外，更希望放眼全球，輸出解決方案到有需要的國家。」

為避免強震和土壤液化，目前台灣建築物約有90%實施筏式建築工法，在建築的過程中先在地下建好在下筏基和地上建築物相連，部分筏基則可以用來儲存雨水做再生水利用。宏碁通信『智慧降雨防汛儲水系統』，藉由物聯網掌握鄰近雨水下水道的狀況，當雨水下水道水位過高時，可以讓水立刻流入建築物筏基，做短暫滯洪，減少淹水機會。另一方面，也可以適時讓筏基儲水，增加水資源利用。根據統計，台北市建築物筏基儲水空間就相當於1/30的翡翠水庫大小，若能在每次下雨時妥善運用，將能有效降低淹水或缺水問題。宏碁通信的『智慧降雨防汛儲水系統』現已被桃園市府採納，陸續在興建的社會住宅導入，成為桃園逐步實踐智慧水務的一環。

全新「超氧抑菌機」是採用台灣自主研發的「蜂巢式超氧離子水瞬間融合技術」，將超氧（臭氧）離子透過負壓的方式融入水中，超氧離子具有高氧化能力，因此使用具有超氧離子的水，能快速分解大部分殘留在蔬果上對人體有害的農藥，同時瞬間消除來自於蔬果上或肉類等細菌，提高食品安全。宏碁通信的超氧抑菌機經實驗證明，只需使用3秒，就可有效消除大腸桿菌、金黃葡萄球菌等細菌以及黴菌達99%，可用來洗手、洗滌餐具、廚具、奶瓶及玩具，甚至清洗衣物、地板，都能輕鬆殺菌；此外，亦能清除寵物及環境異味。藉由先進的技術滿足民眾對生活品質的需求，同時大幅減低過去為了洗淨或去除農藥等目的所造成的大量用水。

(時報資訊)