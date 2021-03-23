全台最具規模的音樂盛事《2021桃園鐵玫瑰熱音賞》，今年賽制升級擴大，不限國籍、曲風、人數，以校園組及社會組競賽，4月7日截止報名，更首度為入選團隊打造完整系統化培訓課程，總獎金高達150萬元，期待發掘培育更多優秀樂壇新秀，達到鼓勵臺灣多元創作及提升音樂素質之目的。

今年評審總召由索尼音樂華語事業處副總經理許惟援擔任，從事唱片業幕後工作二十多年，經手無數成績斐然的華語唱片打造華語流行音樂的天王天后如蔡依林、徐若瑄、王心凌等，並且十分肯定桃園鐵玫瑰多年來的努力，讓音樂向下紮根、向外發展。

今年音樂培訓課程與師資更是堅強，從演唱、創作、編曲優化、基礎行銷等，講師包括億萬神曲《小幸運》創作人JerryC、名作詞家黃婷、專業製作人蔣卓嘉、頑童音樂製作公司負責人黃麗星、唱片製作人游政豪、金曲年度歌曲《大藝術家》作詞嚴云農、天王天后和聲老師古皓等，預計4月開放報名，暑假期間進行課程。

董事長樂團吉董表示，桃園市政府對台灣原創音樂的支持、多年的努力經營已讓桃園鐵玫瑰熱音賞成為亞洲重要的音樂比賽。魚丁糸可田鼓勵大家參賽要展現出企圖心以獲得好成績，把平常心保留在創作。1976阿凱認為多參賽有助於音樂突破同溫層，增加讓評審或業界注意的機會。

滅火器楊大正則說，大多創作音樂的初衷就是想站在舞台上表演，勿把創作想得太困難，且參加比賽就是輕鬆交朋友，因為大家都熱愛音樂與創作，良性競爭過程中也會促進彼此學習成長。從比賽發跡的阿強則是建議大家一定要好好享受比賽過程、享受舞台，要請全臺及海外熱愛音樂創作的朋友，踴躍報名參賽。

(中時 )