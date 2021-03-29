雲林縣長張麗善（左二）迎接「2021全中運在雲林」，與嘻哈天團玖壹壹一起為全中運暖身。（張朝欣攝）

「2021全國中等學校運動會」將於4月17至22日在雲林縣登場，29日雲林縣政府在斗南田徑場舉辦選手之夜造勢記者會，今年全中運參賽選手多達1萬7000餘人，縣府將以最高規格迎賓，同時做好各種防疫措施，邀請全台民眾來觀賽事、遊雲林。

記者會現場由嘻哈天團玖壹壹提前為全中運造勢暖場，除了分享選手之夜帶來的精彩演出，也將記者會化身為mini版全明星運動會，由雲林縣長張麗善與玖壹壹競技羽球，帶領大家提早感受選手們在比賽中的熱血實況。

張麗善表示，全中運即將登場，全縣所有鄉親都用熱情的心情迎接全台1萬7000多名選手，透過8鄉鎮18個比照奧運規格的場館，讓參賽選手有賓至如歸的感覺，也歡迎大家來品嘗雲林良品，讓全國鄉親對雲林縣刮目相看，請大家拭目以待。

縣教育處長邱孝文說，全中運競賽項目共有21項，雲林縣代表隊共有700多名選手參加其中17項，雲林縣身為主辦縣市，睽違34年再度舉辦全中運，已設定奪下20金的目標，希望能創下佳績，讓雲林運動上場。

邱孝文指出，此次全中運發揮創意，開幕演出除了邀請知名團體參與演出，更安排了人數多達5、600人的各社區土風舞大會師，以及邀請因為疫情而無法參加各種比賽的學生，在全中運開幕及4月15日草地音樂會演出。

「選手之夜」將於4月17日晚上8點至10點於斗南田徑場登場，邀請電音天后謝金燕、饒舌歌王周湯豪、音樂鬼才盧廣仲、嘻哈天團玖壹壹、性感女神安心亞、搖滾樂團八三夭、新生代饒舌偶像高爾宣接力演唱，為選手們加油打氣。

(中時 )