彰化體育館4日擠進6千多名球迷爭睹「少俠」田壘退役賽，結果他打了14分鐘，投4中2、5罰3進，貢獻8分、4籃板，可惜台新夢想家最後以100比108不敵新竹街口攻城獅，也喪失季後挑戰賽主場優勢，沒法替田壘退役賽畫上更棒句點。

為了迎接田壘光榮退役的時刻，除了田壘全家人都到場，包含高中恩師三民家商教練謝玉娟，以及陳子威、范耿祥、王志群、岳瀛立等昔日達欣隊友，甚至富邦總教練許晉哲也帶著林志傑、曾文鼎、張宗憲等人趕來彰化體育館見證壘哥退休。

光是賽前出場，夢想家就用絢麗的燈光秀歡迎田壘出場，田壘理所當然先發上陣，且在開打2分35秒投進三分外線，幫助夢想家打出10比2開局，光在首節，夢想家總教練朱利亞斯就讓壘哥打了整整9分鐘，似乎很想首節就把壘哥操壞。

來到次節，夢想家一度取得39比20的大幅領先，田壘也在上半場還剩8分11秒被換上，隨即貢獻一記中距離命中，接著兩罰俱中，直到上半場剩下3分24秒才換下休息，總計上半場就打了快14分鐘，貢獻7分、4籃板，另有1失誤。

田壘下半場並未先發，也讓攻城獅趁機發動強大反撲，一度超前地主夢想家7分之多，可是朱利亞斯看來沒有打算把壘哥換上，甚至壘哥也在板凳席上露出痛苦表情，似乎左腳踝傷勢又讓他相當不舒服了，就算觀眾狂喊壘哥名字也沒用。

畢竟這是田壘退役賽，田壘在最後1分06秒，夢想家97比107落後的局面再次上場，頓時引發全場歡呼，來到最後19.3秒，田壘獲得3罰機會，前兩罰都沒進，第3罰總算命中，隨即故意被換下場，接受全場最後的歡呼送他離開球場。

(中時 )