為了解決球隊「捕手荒」，味全龍隊昨天先拉上牛塏曄，今天再把去年選進來、年僅19歲的林辰勳也登錄一軍；林辰勳透露，他有與「穀保幫」的隊友們約定，誰先上一軍就要請吃飯，開玩笑說要請他們吃路邊攤。
龍隊主戰捕手劉時豪日在比賽中處理暴投球時不慎弄傷左手，造成左手骨裂，昨天緊急拉上牛塏曄，註冊新秀林辰勳，並將已轉任行政人員的江忠垣列為合約所屬。
總教練葉君璋表示，今天會拉上林辰勳盼解決「捕手荒」，「本來是希望他先在二軍度過紮實訓練後再上一軍，但現在的狀況也是沒辦法，他有非常豐富的國際賽經驗，我相信他會有一定的能力。」
林辰勳表示，自己在21日休息時收到上一軍的通知，之後整理行李北上，與一軍會合後葉總也有鼓勵他隨時做好準備，他還透露有與同是去年U18中華培訓隊的「穀保幫」隊友們打賭，誰先上一軍就要請大家吃飯。
「所以我現在要請他們吃飯，要吃什麼由我決定，可能請他們吃路邊攤吧！」林辰勳要請客的對象包含目前效力統一獅的何恆佑、劉予承，中信兄弟的林吳晉瑋，還有就讀文化大學的蔡佳諺。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。