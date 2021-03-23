為了解決球隊「捕手荒」，味全龍隊昨天先拉上牛塏曄，今天再把去年選進來、年僅19歲的林辰勳也登錄一軍；林辰勳透露，他有與「穀保幫」的隊友們約定，誰先上一軍就要請吃飯，開玩笑說要請他們吃路邊攤。

龍隊主戰捕手劉時豪日在比賽中處理暴投球時不慎弄傷左手，造成左手骨裂，昨天緊急拉上牛塏曄，註冊新秀林辰勳，並將已轉任行政人員的江忠垣列為合約所屬。

總教練葉君璋表示，今天會拉上林辰勳盼解決「捕手荒」，「本來是希望他先在二軍度過紮實訓練後再上一軍，但現在的狀況也是沒辦法，他有非常豐富的國際賽經驗，我相信他會有一定的能力。」

林辰勳表示，自己在21日休息時收到上一軍的通知，之後整理行李北上，與一軍會合後葉總也有鼓勵他隨時做好準備，他還透露有與同是去年U18中華培訓隊的「穀保幫」隊友們打賭，誰先上一軍就要請大家吃飯。

「所以我現在要請他們吃飯，要吃什麼由我決定，可能請他們吃路邊攤吧！」林辰勳要請客的對象包含目前效力統一獅的何恆佑、劉予承，中信兄弟的林吳晉瑋，還有就讀文化大學的蔡佳諺。

(中時 )