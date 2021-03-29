味全龍怪物新人徐若熙前3場先發累積26K成為今年中職最熱話題，前大聯盟投手、現任中信兄弟二軍投手教練王建民也有稍微關注，他認為徐若熙是相當有潛力的選手，旅外也會有機會。

味全龍徐若熙出賽3場都引爆話題，尤其初登板對上中信兄弟強打陣容，3.2局狂飆11次三振，出局數全靠三振拿下的內容成為矚目焦點，前3戰26K更改寫1999年郭李建夫寫下的聯盟本土投手前3戰最多三振紀錄。

徐若熙年僅20歲，被認為未來有機會旅外，身為旅美大前輩的王建民表示他有稍微看一下徐若熙的投球表現，他今日出席自己個人攝影展時說，「他是很不錯的選手，旅外要看他們球團怎麼跟國外洽談，有瞄一下他的影片，真的是滿有潛力的選手。」不過徐若熙初登板把兄弟打者K到滿頭包的比賽，王建民笑說自己在路上因此沒能看到轉播。

由於徐若熙開過2次刀，因此3次登滿都沒投滿5局就退場，王建民自己也有傷痛史，他認為味全龍該怎麼保護徐若熙有球團自己的看法，「教練是想要保護他走更長久、更遠，不要因為受傷停下來，就看球團怎麼做。」

(中時 )