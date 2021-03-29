王建民攝影展將在台北、台南兩地開展，台北展區主題是「旅程」，紀錄王建民從高中隻身北上追逐棒球夢，接著踏上美國的旅外征途，台北展區共有70多幅王建民的攝影作品，其中2幅在芝加哥小聯盟球場的夕陽變化照片，當初王建民還拿來鼓勵旅美小將林凱威。

王建民從2009年旅美時就開始攝影，加上兒子出生後更加常用相機記錄家庭，此外還在旅美期間走訪各地景點，生活足跡遍佈佛羅里達、史坦頓島、紐澤西、亞利桑那、亞特蘭大、西雅圖和辛辛那提等地，拍攝不少相當有意境的風景、人物照片，王建民在經紀公司策畫下舉辦個人攝影展，在3000多張攝影作品中精挑，台北場特別選在3月31日建民生日當天開展，也是給王建民的生日禮。

今日台北展區進行VIP日，王建民親自介紹攝影作品背後的故事，其中2幅在響尾蛇小聯盟1A的西北醫學球場（Northwestern Medicine Field）所拍攝的照片，採用同樣角度拍攝夕陽灑在球場的風景圖，因為拍攝時間不同呈現不一樣的夕陽光影，這張照片其實王建民還拿來鼓勵過旅美小將林凱威。

王建民當初加入12強中華隊教練團，走訪全美各地現場觀察旅美台灣球員，當時去看響尾蛇1A比賽時拍下這樣的夕陽美景，林凱威曾透露在王建民送他夕陽照，這張照片走到很遠的地方取景，才能完整拍下球場以及夕陽，當時王建民告訴林凱威，「走越遠越美麗，懂意思吧！」

這2張照片也被展出在王建民個人攝影展，他透露當時看見夕陽打在球場上的光影變化很特別，因此按下快門，「陽光變化滿快的，等了大約半小時夕陽色彩就會不同，不一定每個球場都有這樣的景色，自己很喜歡拍夕陽，打下來的光影有溫暖的感覺。」

而印象最深的照片，則是他到訪威廉波特球場拍下的照片，「威廉波特球場是小時候的夢想，小時候夢想到那邊打球，直到前幾年才真的到那座球場，球場滿特別的是在山谷下。」

王建民攝影作品。（鄧心瑜攝）

王建民攝影作品。（鄧心瑜攝）

(中時 )