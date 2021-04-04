彰化地主隊「福爾摩沙台新夢想家」對戰「新竹攻城獅」。（吳敏菁攝）

賽前為太魯閣號傷亡默哀。（吳敏菁攝）

夢想家球星田壘，4日在彰化縣體育館進行個人職業生涯最後一場比賽。37歲田壘的家人、教練還有老戰友，都到彰化參與退役儀式，現場球迷擠爆，有「少俠」之稱的田壘已經拚戰籃壇20年了，有機會和田壘見對面，不少球迷都激動落淚，興奮又不捨。

P. LEAGUE＋（臺灣男子職業籃球聯盟）4日下午在彰化體育場舉行籃球聯賽，彰化地主隊「福爾摩沙台新夢想家」對戰「新竹攻城獅」，同時也是臺灣籃球好手田壘的引退賽。彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典林、新竹縣長楊文科等都到場加油。

王惠美在賽前自致贈紀念品送予田壘，感謝他為臺灣籃球發展所作出的貢獻，賽前所有人也為太魯閣死傷默哀1分鐘，盼亡者安息，生者早日走出傷痛，恢復平靜的生活。

王惠美說，田壘自高中聯賽一路到現在的職業籃壇，是許多球迷熱愛的球星、票房的保證，更是替寶島夢想家建下了赫赫戰功，引退賽的門票早已熱銷一空，引退讓球迷十分不捨，但也相信田壘仍會繼續對籃壇奉獻心力，持續來指導後進，讓台灣籃球更上一層樓，彰化在地台新寶島夢想家長期以來扶植彰化縣許多籃球好手，也希望進場球迷能夠趁清明連假期間多在彰化觀光。

新竹縣長楊文科表示，這次「少俠」田壘的告別賽，希望新竹縣與彰化縣大家一起為籃壇來加油，為籃壇能夠注入新的力量，讓台灣整個籃球運動風氣，開展一個非常璀璨光明的前途。

(中時 )