世界網壇受新冠肺炎疫情影響嚴重，許多賽事都因此延期或取消，今天早前據法國媒體《L’Equipe》報導，原定5月23日至6月6日的法國網球公開賽將延期一周，變成當地時間5月30日至6月13日舉行。

The French Open is set to be postponed by a week, starting on May 30 instead of May 23, sports daily L'Equipe reported on Wednesday.​ https://t.co/YEKpe5eBIe — Reuters Sports (@ReutersSports) April 7, 2021

而這也是法網因疫情連兩年受波及，去年是改到9、10月舉行，而且每天僅限1000名觀眾入場。目前法國迎來更嚴重的第三波疫情，政府宣佈新的封城規定，使得許多國內活動受到影響，法網首當其衝。

這也將影響接下來三項草地賽事，分別是斯圖加特、斯海爾托亨博斯和諾丁漢公開賽，它們也是同時舉行的，這幾項賽事能否順利開打仍是未知數。法國總統早在3月31日就規定所有職業運動閉門舉行。但也表示希望在5月中重啟電影院、博物館和劇院，而法網延期也是希望有更多球迷能參與。

不過昨天網壇也宣佈一項好消息，就是馬德里男子網球大師賽已釋出參賽名單，這次參賽陣容堪稱豪華，幾乎可以媲美四大公開賽，其中包括最萬眾矚目的網壇三巨頭，加上世界排名前45名的球員全數入列，比賽定於5月2日至9日在西班牙首都開幕。這也是自去年澳網以來，喬柯維奇（Novak Djokovic）、費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)首次三人共同參加此賽事

(中時新聞網)