原本可以穩拿前三名的，但為了與妤蓁一起完成比賽，派出班上最強的14名選手，要幫妤蓁爭取秒數，雖然最後分組賽沒有入選，但所有同學都相當開心。(周婉淑提供／吳建輝彰化傳真)

柯妤蓁的父親林廷宇，同時也是彰化縣政府教育處視障巡迴輔導組組長，他說妤蓁是太太與前夫所生，但他對妤蓁的愛不會輸給任何人。(吳建輝攝)

比賽當天柯妤蓁(左)在同班同學謝廷鈺(右)的幫助下，完成人生第一場大隊接力比賽。(周婉淑提供／吳建輝彰化傳真)

全班捨名次只為與全盲同學共創回憶 師長：最暖大隊接力

７日彰化二林高中舉辦運動大會，在進行大隊接力比賽時，二年級的柯妤蓁在同學的帶領下，邁開步伐奔向終點，頓時全校歡呼聲四起，原因是場上跑步的柯妤蓁，是患有先天性雙眼視神經萎縮的盲生，在老師與同學的鼓勵下，順利完成人生中第一場大隊接力比賽，柯妤蓁說，感謝老師與同學協助，這將是她人生中最美好回憶。

柯妤蓁的父親林廷宇，同時也是彰化縣政府教育處視障巡迴輔導組組長，他說妤蓁是太太與前夫所生，但他對妤蓁的愛不會輸給任何人，自己本身就是視障巡迴老師，時常到縣內各學校陪伴視障學生上課，因此帶領妤蓁可以說是得心應手，也感謝老師及同學的安排，給妤蓁一個永生難忘的回憶。

活潑開朗的柯妤蓁表示，她比較喜歡球類運動不太愛跑步，從小因低張力關係，身體放著是可以對折的那種，媽媽都會帶她去復健跑跑步機，現在才不用坐輪椅，可以站在大家面前，這次比賽讓她信心大增，她也說她要繼續努力，希望明年運動會時，能與同學一起拿下好成績。

體育老師黃宏凱表示，今年運動會前夕與班上同學討論，是否願意與妤蓁一起完成大隊接力比賽，儘管可能失去爭取名次機會，但同學幾乎沒有猶豫馬上點頭，就這樣訓練幾周，從步伐、領跑同學默契等等，最後順利完成比賽，所有同學都相當激動。

班導師周婉淑說，妤蓁是二林高中首位全盲生，1年級開學前就與主任及其他科任老師商討，如何給予妤蓁最大的愛，所有老師們還設置專用的雲端系統，將課堂重點與內容上傳，讓妤蓁回家後可以透過專用電腦溫習功課，班上同學也都自動排班擔任妤蓁的小天使，盡量減輕她生活上的不便。

黃洲海校長表示，據他了解這班的速度很快，原本可以穩拿前三名的，但為了與妤蓁一起完成比賽，派出班上最強的14名選手，要幫妤蓁爭取秒數，雖然最後分組賽沒有入選，但所有同學都相當開心，認為可以與妤蓁一起完成比賽比較重要，相當暖心。

(中時 )