台視、三立《全明星運動會》第二季MVP人選競爭激烈，紅隊王家梁、周予天、藍隊潘君侖、洗菜、林敬倫互相廝殺，大來賓「跆拳道高手」朱木炎近日坦言很糾結，更指出關鍵原因，「紅隊在連敗的心境下，要有這個勝利真的非常關鍵」，其中王家梁在躲避球項目的表現，展現要贏的企圖心，因此奪下MVP。

躲避球團戰中，王家梁在最後5秒，直球擊中彭小刀，反敗為勝終結5連敗，為紅隊贏得一場勝戰，彭小刀表示：「家梁這是在上演『王子復仇記』，期待接下來兩隊的戰爭。」值得一提的是，觀眾各有支持者，對於王家梁獲選MVP，部分還到節目粉絲團留言抗議，質疑人選是否內定，對此負責賽事轉播的徐展元也親上火線，強調選拔一切遵照SOP，連自己都不知道誰是最後人選。

徐展元（左起）、朱木炎、蔡尚樺開心同框。（台視提供）

王家梁則表示：「今天拿到MVP，都是我們紅隊的企圖心一起努力而來的，上周累積很多火氣還有淚水，很高興可以扳回一城。」除了躲避球團賽，游泳接力項目也非常精采，進行到第四棒廖允杰時，紅隊已領先12公尺，身為選秀狀元的林敬倫急起直追，上演水中大逆轉，最後以不到一秒之差略勝廖允杰，為藍隊奪下勝利。

(中時 )