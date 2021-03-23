中信兄弟今年首檔主題日「WE ARE FAMILY」將在本周末​27、28日在洲際棒球場溫馨登場，在日前公布27日的開球嘉賓後，今天球團再公布28日開球嘉賓，將邀請「Rice & Shine」一家四口於賽前為兄弟開球，也會到Twitch「中信兄弟官方頻道」與粉絲線上互動。

「Rice & Shine」每天更新一家人的生活點滴，時而溫暖，時而搞笑，​看著他們總是被幸福感包圍，一家人就代表了「愛」最真實自在的樣子，招牌的無敵燦笑也治癒了無數人的心。

兄弟表示，幸福就是跟你愛的人待在一起，快牽起家人的手，​一起來3/27-3/28「WE ARE FAMILY」主題日吧！

★3/27(六)開球嘉賓「欸你這週要幹嘛」

★3/27(六)開賽時間17:05、進場時間14:00​

★3/28(日)開賽時間14:05、進場時間11:00​

(中時 )