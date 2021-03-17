統一獅今（17）日在台南主場繼續迎戰樂天桃猿（Rakuten Monkeys），昨天首場比賽獅隊遭到痛擊，4比12慘敗，樂天本季首戰抱走勝利。第2戰獅子軍仍以洋投迎戰，猿隊同樣再推土投，形成泰迪與黃子鵬對決。

泰迪去年8月底才加入獅隊先發輪值，10場出賽其中8先發、2後援，戰績6勝0敗相當亮眼，共投54.1局被擊出62支安打，包含6發全壘打，投出17保送、47三振，自責分率3.81。

泰迪上個球季對戰樂天桃猿4場登板都是先發，戰績2勝0敗，但內容不理想，20.2局被擊出多達32支安打，包含4發全壘打，挨了朱育賢2轟、郭嚴文與陳俊秀各1轟，投出7保送、14三振，自責分率8.27。

至於猿隊黃子鵬中職生涯171場出賽，其中170場為後援，唯一的一場先發要追溯到2018年5月24日，當時面對富邦悍將投3.1局被敲10支安打、失6分。

本季教練團讓黃子鵬轉先發，熱身賽兩場登板，首場面對味全龍5局被擊出5支安打無失分，投出2保送、4三振，展現壓制力。第二度登板對戰中信兄弟，同樣投5局，但被擊出9支安打失6分（5責失），沒有投出保送，另有3張老K，成功擠進開季先發輪值。

值得注意的是，熱身賽黃子鵬兩場先發都投5局，用球數分別為82與84球偏多，能否拉長投球局數將是挑戰。去年他對戰獅隊，22場後援共投25.1局，被擊出22支安打，包含兩發全壘打，投出16保送、21三振，自責分率1.78很優。

(中時 )