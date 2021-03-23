台東志航基地2架F-5E戰鬥機，昨（22日）發生擦撞後墜海，中尉羅尚樺搶救後宣告不治，上尉潘穎諄失蹤，仍在搜救中，對此，身為軍醫之子的資深藝人曹西平，則在臉書發文怒斥：「每次發生事情都說會檢討，但是遺憾的事情還是發生了」，語氣中透露著無奈與不捨。

空軍2架F-5E單座戰機驚傳擦撞意外，造成一罹難一失蹤，曹西平表示要培養一位飛官，不僅要花費許多時間，所有條件更要達到最完美標準，如今正要發光發亮之際，卻因意外結束一生，尤其才剛新婚不到一年，而且小孩也剛出生，讓他不禁擔憂直呼：「未來何去何從？難道要守一輩子的寡嗎？」對於空軍失事意外頻傳，更怒斥：「每次發生事情都說會檢討，不會再有下一次，但遺憾的事情還是發生了」。

培養ㄧ位飛官要花多少錢？ 飛官的要求ㄧ切都是要最完美的 不管是語言能力 還有身體狀況跟視力 都要比ㄧ般人要求嚴格的 加上到國外的受訓 真的要花很多很多錢 才可以培養出ㄧ位優秀的飛官 這樣子的犧牲讓人非常難過 這麼年輕正要發光發亮的時候 卻結... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年3月22日 星期一

曹西平表示身為軍醫的小孩，知道很多外界不能了解的軍人心酸，更強調出事後，即便再多賠償也有用，畢竟對家屬造成的傷痛是一輩子，甚至永遠都無法從陰影走出來，也跟相關單位喊話：「越說是越難過，這樣子遺憾的事件可以停止了嗎？真的不想再看到，真的不想再聽到，心裡超難過的」。

對此，網友紛紛留言：「軍人保家衛國很辛苦，這樣的憾事別再發生」、「我同學的爸爸也是在她還沒有出生就這樣走了，這真是一輩子的痛」、「本來可以預防的又發生悲劇，孩子還那麽小，新婚不到一年，希望政府可以重視」。

(中時新聞網)