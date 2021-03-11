聽說國民黨要辯論大陸政策。真理愈辯愈明，我不反對辯論，但身為國民黨的一名終身黨員，立刻浮在我腦海裡的問題是：為什麼要辯論？要辯論什麼？辯論對國民黨有什麼好處？

如果辯論是因為國民黨過去的大陸政策出了問題，我們就來回顧一下馬總統執政8年的經驗。這是兩岸分治以來，雙方關係最好的一段時期。兩岸不僅簽了包括ECFA在內的23項協議，而且雙方領導人還舉辦了歷史性的「馬習會」。民進黨批評這些成就是以「犧牲主權」換來的，我想最能彰顯主權地位的是台灣的對外關係。

僅以對美關係為例，2012年台灣正式取得入境美國免簽證的資格，全球共有38個國家享有這種禮遇，而我國是唯一與美國沒有正式邦交的國家；另有164個國家願意給我國人民免簽證的待遇。兩岸和解產生的外溢效應，穩住了台灣可能失去的一些邦交國，並且為台灣人民爭取到在許多國際組織發聲的機會。

國民黨在2016年總統大選的失敗，原因大家心知肚明，但問題絕非出在大陸政策。國民黨當時角逐大位者，沒有善用前任留下的這項「資產」，但它絕對不是「負債」。

如果過去大陸政策沒有成為問題，那現在要辯論什麼？我了解國民黨內對九二共識有不同意見，但這是兩岸對話的基礎；除非國民黨選擇閉關自守，否則沒有理由放棄這個由國民黨自己創造的「通關密語」。我也知道國民黨內對統獨有不同看法，但台灣現在面臨的不是統獨問題，而是戰爭與和平的問題。

問辯論對國民黨有什麼好處，似乎太講功利主義。但在實施民主體制的國家，組織政黨的目的就是希望取得執政地位。沒有執政權力，所有的政治理想都是空談。今天國民黨的大陸政策不缺論述，論述就存在於中華民國憲法和國民黨黨綱之中。

國民黨的問題是沒有做到「理念結合同志」，即選前沒有把理念化約為選舉語言，有力爭取群眾支持；選後未能將理念形成政策文字，讓政府可以具體加以落實。

追求國家統一應是國民黨的理想，有別於民進黨的「台獨黨綱」。但以今天台灣的政治氛圍，講統一可能就成了「票房毒藥」。馬執政時不講統一，因條件沒有成熟；但國民黨應備有一套統一方案，因今後可能是大勢所趨。民意如流水，選民屆時也會隨之改變投票取向。

上述這些問題不是一場辯論就能夠解決，而且辯論的結果，也有可能會腐蝕國民黨內部的團結。有人嘲諷分裂是國民黨的DNA，公開辯論後，有同志可能因「道不同，不相為謀」而決定「出走」。

予豈好辯哉！國民黨是民主政黨，我贊成黨內先進行政策討論，在彙集各方意見形成多數看法後，對外採取一致立埸。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問）