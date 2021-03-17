2020年台灣創下56年來首度沒有颱風登陸的紀錄，許多水庫因此沒有足夠的雨水進帳。根據經濟部水利署的資料顯示，2021年3月初，全台灣21座水庫當中有17座的水量低於50%，尤其中南部地區多數水庫的存量預測剩餘天數僅餘60天左右，民眾必須有面臨無水可用的準備。

有鑑於供水吃緊，新竹、苗栗及台中地區已實行全日自來水減壓限水措施，面對如此嚴重的民生問題，政府卻仍然不制訂積極的「開源節流」用水政策。先有經濟部長提出在科學園區或工業區「鑿井取水」的構想，後有農田水利署請託大甲鎮瀾宮舉辦「祈雨法會」。前者會使地層下陷、土壤液化及鹽鹼化，嚴重破壞環境生態；後者雖或有安撫民心之功能，但政府自己請託民間宗教團體舉辦宗教儀式，恐怕有違憲法上的「政教分離」原則，況且政府的職責應為提出實質因應對策，而非將解方單純繫於神明之手。

本文認為政府消極地不提出實質辦法來解決缺水問題，實不恰當。至於如何解決台灣缺水的窘境？有論者主張政府應當積極興建「汙水暨再生水廠」，推動汙水回收再利用的三級節流機制，讓每日排放的百萬噸廢水先經過汙水廠的二級處理，再經過再生水廠的三級處理，以建立水資源的循環再利用。

亦有論者主張要興建「海水淡化廠」，透過淡化海水來達到開源的效果，然而此制的成本卻相對地高。一來需要徵收大量土地，恐會造成政府與民爭地的困境；二來需要大量用電，會導致經濟成本快速增加；三來海水淡化後剩下的高鹽度鹵水會造成嚴重的環境汙染，因此海水淡化的機制仍然不被世界各國普遍使用，目前多為阿拉伯半島地區的國家所採行，因為該地區的降水量少，且國家資本雄厚，因此可以選擇此高成本的取水措施，但仍舊是不得不的辦法。

再有論者主張政府應當積極「改善農業灌溉系統效率」以節省農業用水。此構思其實是各國皆努力推行的政策，包括積極研發自動灌溉系統，落實精準用水，避免無謂的水資源浪費。其中，以色列的經驗非常值得借鏡，以色列的年均降雨量只有約300公釐，不到台灣的1/8，卻透過運用科技來有效用水，輔以極低的水管線路漏水率，不僅達成了水資源自給自足的目標，更創造每年約180億的農業產值。

反觀台灣的年均降雨量有約2500公釐，是全球年均降雨量的2.5倍之多，卻時常有缺水的危機。河川短促流急、流域面積小，導致留水不易，或是中南部的降雨分布不均，導致夏雨冬乾，都是我們無法避免的先天困境，因此後天的開源節流用水政策不容我們忽視。

本文認為積極建置「智慧用水」以精準管制每滴水的使用，輔以全面的水管線路汰換措施以「降低漏水率」，再建置汙水淨化場以建立「水資源再利用循環機制」，並適當地「調漲水價」以避免水資源的浪費，最後責成各企業落實「企業社會責任」，讓企業將補貼用水所得到的利益回饋給社會，除了要將企業所得一部份用作投資綠色能源的發展，更應該建置園區的自給自足水循環系統，如此方能保民生與企業的用水無虞。

不論讀者較認同哪個開源節流用水方案，都不應該以犧牲環境生態的鑿井政策為優先，更不應該單純寄託於神明的恩惠而毫無積極行動。天助自助者，你政府該努力不努力，神明如何幫助你？

我們出門時總習慣帶著傘以因應突然的降雨，這樣的行為其實反映了台灣的降雨是多且連續的，然而大自然賜與我們足夠的降水，卻使我們忽略了水資源的珍貴，導致每年都在為缺水所苦。當政府在用電和用水等重要的民生能源政策上，無法有積極的作為時，難道只能選擇犧牲環境或辦幾祈雨法會，來解全民之渴嗎？

（作者為國立政治大學地政系、法律系雙學士）