大甲鎮瀾宮7日於祈雨壇旁高掛知雨之鳥「商羊」，儀式進行中突遭怪風襲吹落地面，引起現場信眾驚呼。（資料照／王文吉攝）

國內水情吃緊，農田水利署商請大甲鎮瀾宮7日舉辦祈雨祭典，昨（22）日受到冷氣團影響，台中總算開始下雨。國民黨前立委顏寬恒在臉書表示：「今天，終於天降甘霖了」，並批中央政府在此事嫌棄抽腿，而這場本該全民團結的活動，卻變成陣營鬥爭的話柄。

顏寬恒感嘆，雖然皇天終是不負苦心人，但看到這幾天的報導，心中依舊感慨萬千，雖然不能代表廟方，但還是想以一個媽祖信眾的立場說說心裡話。他表示，58年未曾執行過的祈雨儀式，本應是全民團結不分黨派的活動，成與不成都應反省自身，怎麼會變成陣營鬥爭的話柄呢？

水資源的不足，顏寬恒認為，不會只是上蒼的施恩與否，重點還是在於執政者的整體規劃、對產業需求的安排，對農耕用水的估算、溝渠水庫的建設、對極端氣候的估算，如果執政者沒有長遠眼光，那麼上蒼再怎麼願意伸出援手，也無從幫助沒有做好準備的世間。

鎮瀾宮董事長顏清標（右三）、台中市長盧秀燕（右二）、田水利署台中處長陳榮福（右四）等擔任祈雨祭典主祭。（資料照／王文吉攝）

此次祈雨流程只有不到一周時間準備，顏寬恒說，全體工作人員視力好的趕緊去找文獻、翻書籍；視力不好的趕緊去向當地耆老討教，因為這在早期看天吃飯的農業社會，是一件何其隆重的事情，過去參與祈雨甚至要披麻帶孝，顯示典禮的慎重以及對上天祈求的慎重，意思是「即便犧牲自己，也要為百姓謀得天降甘霖」，就算皇帝來，也得乖乖的跪好跪滿。

顏寬恒表示，一連串緊鑼密鼓的工作，換來的卻是一通主委與署長不克出席的電話，民間信仰願意支援、地方父母官願意投入，但中央政府卻嫌棄抽腿，天子不來，朝官不來，事後還不反求諸己，這豈不荒謬？

媽祖是許多討海人、做田人的精神支柱，大家用最謹慎的心情，面對這場闊別58年的祭典，顏寬恒質疑，這次怎麼沒人反省為何執政黨在位時才幾年，為何必須讓民間執行半世紀都沒有派上用場的宗教儀式呢？

「天之所助者順，人之所助者信」，顏寬恒說，信仰是讓我們反求諸己，而不是拿來指責別人，但願為官者都能將黎民百姓置於心頭疼惜，趕快面對世間的紛擾。

(中時新聞網)