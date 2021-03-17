美日舉行「2＋2」會談，美國國務卿布林肯提到，如果大陸方面以強迫手段損害台灣民主，美一定予以反擊。大陸國台辦發言人朱鳳蓮重申，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。此外，美國總統拜登上任以來，美艦頻繁通過台灣海峽，朱鳳蓮指出，美艦穿航台灣海峽的行為向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號，大陸堅決反對。

針對布林肯的表態，朱鳳蓮表示，大陸的立場是非常清楚的。「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。」

此外，本月10日，美國海軍「菲恩」號導彈驅逐艦穿航台灣海峽，這也是美國總統拜登上任以來，美艦第三次通過台灣海峽，和上一屆川普政府相比，美軍在台海活動的頻率並未降低。

朱鳳蓮表示，美艦穿航台灣海峽的行為向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區形勢，破壞危害台海和平穩定。大陸堅決反對。

朱鳳蓮重申，大陸要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。解放軍將始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

(中時 )