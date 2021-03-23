美國空軍代號為64-14849的RC-135U偵察機

1架美國空軍RC-135U「戰鬥派遣」（Combat Sent）電子偵察機22日早晨飛越台灣海峽，最近僅距中方領海基線25.33海浬（近47公里），刷新了接近中國大陸偵察的最近距離。

據北京智庫「南海戰略態勢感知（SCSPI）」說，這架RC-135U戰略偵察機22日從巴士海峽進入南海，並在華南沿海地區飛行，一度貼近，之後掉頭折返，似乎飛回嘉手納空軍基地。

而《戰區》（The War Zone）網22日指出，這架代號為64-14849的RC-135U偵察機只要以雷達編碼AE01D5就能在線上航班追蹤網上查得到。此外，「南海戰略態勢感知」推文說，美國海軍P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機，還有P-3E「白羊」II型（AriesII）情報、監視及偵察（ISR）機當天也都出現在南海上空。

美國空軍只有兩架RC-135U，特別用來蒐集敵方的雷達與防空網絡節點數據。它們會蒐集有關電子偵搜情資，協助指揮官建立所謂的「電子作戰序列」（electronic orders of battle），詳細列出敵方的防空部署。

USAF RC-135U Combat Sent #AE01D5 just set a new record of 25.33NM, the shortest distance US reconnaissance aircraft have reached from the China's coastlines, based on public data so far.



In addition, there was also a P-8A & an EP-3E spotted over the #SouthChinaSea, March 22. pic.twitter.com/uLv49u70Gv — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) March 22, 2021

分析指出，這一切都具有典型冷戰式的偵察特質。偵察機在離開現場前，會刺激特定雷達發射器讓它啟動，好讓機上分析人員能蒐集關鍵資訊。當然，美國偵察機經常出現在更廣大的南海區，有大量可能感興趣的項目供感測器分析。

儘管「南海戰略態勢感知」說，這是美國偵察機飛得最近的一次，但分析指出，美軍偵察機最近通常獲准飛到距離海岸20海浬（約37公里）處。不過，為了確保雷達不至於誤認軍機的確切位置，避免引發國際事件，因此通常都限制在40海浬（74公里）。

而陸方另一個可能的問題在於準確性。公開的航班追蹤網原本就不精確，而這意味用它來進行相關計算，並沒有決定性的價值。分析指出，RC-135U偵察機究竟真的遠在20海浬外，還是侵入界線內，都不能單憑這類數據來判斷。

而較可靠的消息來源需要確認精確的航線，如日本防衛省在軍機侵入領空時所公布的那種雷達標示。飛行數據網ADS-B Exchange的代表人員說，「南海戰略態勢感知」所提供的資訊，很可能來自多點定位系統（Multilateration，MLAT）數據，而其中許多變數都取決於射頻（radio frequency）傳播。但利用這種方式，不要說是很難確認RC-135U在廣大區域的位置，更別提它的確切位置了。

此外，ADS-B Exchange的人員指出，多點定位系統有點像三角測量，是根據區域內不同接收器獲得信號的時間而進行數學計算。然而，有很多因素會影響它，而區域內的接收器愈少，準確性就愈低。只要看RC-135U直線飛行，但追蹤軌跡卻曲曲折折就知道了。

分析說，或許RC-135U的飛行看來充滿挑釁，有部分觀察家就是這麼認為。然而，公開可用的追蹤數據卻不足以證明。

(中時新聞網)