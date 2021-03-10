農曆春節結束，百工百業正式開工，但大陸海關總署於2月26日宣布，3月起正式暫停進口台灣鳳梨，消息一出台灣鳳梨農普遍憂心忡忡，認為未來的生計將大受影響，未料民進黨政府非但不反省自身的兩岸政策，反而大肆操作反中情緒，絲毫不願面對兩岸關係的障礙。

據了解，大陸當局認為台灣的鳳梨因含有介殼蟲，對岸認為將有可能會影響大陸的生態系統。然而弔詭的是，自2010年簽署ECFA後，台灣水果因在「早收清單」當中，過去十多年來出口至大陸反而毫無障礙，但為何會選擇在此時機刻意從台灣水果開刀，這與民進黨政府長年一貫的操作反中、仇中情緒有關。

舉例而言，2020年因全球爆發新冠肺炎，除重創各國的旅遊、觀光業外，台灣順著美國的川普政府，大打反中牌，更大聲高喊「武漢肺炎」，不但如此，無論是針對大陸的愛奇藝，口罩是否出口至中國大陸，或是小明是否返台等議題，蔡政府不但毫無人性全盤挑剔，更認定許多中資企業有北京政府的影子，打著國安疑慮的因素而全面封殺，一系列的舉措早已讓中國大陸看破民進黨政府的手腳，更加速兩岸關係的惡化。

不但如此，新上任的陸委會主委邱太三，雖然評價不錯，但在2月24日記者會時，認定九二共識遭到中國大陸新註，不但隨即遭到國台辦發言人馬曉光的駁斥，國台辦強調，刻意將「九二共識」與「一國兩制」混為一談，是直接扭曲、嫁接與混淆視聽。

原本有機會春暖花開的兩岸關係，如今遭到邱太三的錯誤解讀，加上去年一整年民進黨政府一連串的錯誤舉措，中國大陸認為我方政府毫無誠意，直接以台灣的水果開刀，進而導致全台出現一窩蜂的鳳梨熱，全民瘋鳳梨或許非壞事，短期內鳳梨的銷量應能維持在一定的水準，但長期來看，受傷的反而是台灣果農！

蔡英文自詡為最會溝通的政府，如今在兩岸的問題上再度觸礁，台灣水果出口對岸再度卡關，究其原因與民進黨的兩岸政策有直接關聯。

馬政府時代的兩岸政策，當時政府因主張九二共識、一中各表，與對岸簽署ECFA，不但遭到當時在野的民進黨栽贓認定為糖衣毒藥，認定台灣不需要倚賴對岸市場；如今兩岸的經貿仍舊高度依存，台灣去年從大陸至少賺進1400餘億美金，許多商品高度出口至對岸，在現實情況下又不願意改變兩岸論述，待北京出手抵制台灣的水果時，又再度以反中作為訴求，一連串的矛盾政策不但加深台灣產業無法正常銷售的困境，受傷最深的仍是基層的農民！

(作者為國家安全青年智庫政策組成員)