蘇花公路(東澳段)今(16日)發生一起遊覽車撞山壁多人死傷車禍，遊覽車左後方車身爆開，累計6死39人輕重傷。對此，全國公務人員協會前理事長李來希感嘆，花東居民一再懇求修建補齊一條完整的快速道路，選前民進黨政府開了一張十年期的長期支票，選完了恐怕又忘了，這場重大車禍能不能喚醒政客們的記憶與承諾？
對於蘇花道路通勤等問題，李來希16日在臉書以示「蘇花改」還是「蘇花不改？」為題表示，花東居民想要一條安全快速回家的道路真的好難，這場重大車禍發生的地方就在「蘇花不改」路段，從「蘇花高」、「蘇花替」到最後成了單線的「蘇花改」，愛改不改，改的斷斷續續，改的東繞西繞，增加建造成本，還浪費時間。
李來希指出，好些路段依舊是原來的道路，花東居民一再懇求修建補齊一條完整的快速道路，真的不知道什麼時候才能完成，選前民進黨政府開了一張十年期的長票，選完了恐怕又忘了，這場重大車禍能不能喚醒政客們的記憶與承諾？作為花蓮的新住民，他籲請主政者，快快還給花東民眾一個公道吧。
事實上，在過去2008年7月，前民進黨立委葉宜津就曾反對「蘇花高」變「蘇花改」，更批評當時的行政院長劉兆玄欺騙花蓮人及證嚴法師，應該道歉；民進黨立委陳亭妃也表達反對蘇花替代道路。總統蔡英文當時也反對，認為政府應該站在整合社會多元立場，與不同意見的團體對話。
民間團體「白色正義聯盟」2018年曾指出，花蓮人永遠不會忘記，是游錫堃擋下了蘇花高，是扁政府擋了八年的蘇花公路建設！直到2011年12月，馬政府正式核定蘇花改，開始動工；2018年2月，才正式通車。
(中時新聞網)
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