南科半導體聚落發展成形，台商回流帶動南部房市熱絡發展，危老都更增加需求，國內預拌混凝土龍頭廠國產建材實業（2504）1月營收20.83億元，創同期歷史新高，較去年同期的13.95億元，成長幅度高達53.5％；國產指出，2021年在國內需求增加，大陸事業部門營運大幅成長下，預期營收、獲利都會比去年成長。

國產兩岸混凝土本業持續成長，讓1月總出貨量達81.87萬立方米，較去年同期的60.27萬立方米，成長幅度高達36％，繼續創下史上最佳的高成長出貨紀錄。

國產指出，集團從2015年起跑的「國產安心建材履歷」，目前在國內已經超過1,700個建商、營造新案加入，這都是未來營運持續成長的基礎。

另外，國產認為，隨著高雄捷運紅線北延，台南、高雄兩大都會區縫合，加上南科台積電、路竹科華邦電、楠梓加工區日月光集團，以及新開發的橋頭科學園區，讓半導體聚落等尖端高科技發展成形，台商回流帶動高雄橋頭與台南善化LM特區等眾多房市熱絡發展，還有政府大力推廣的危老都更，也日益在全台各都會發酵，可望帶來巨量的高端混凝土需求。

(工商 )