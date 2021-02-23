近期因水情吃緊，經濟部要求工業用水戶節水，台灣半導體產業龍頭台積電表示，北中南部分廠區已開始執行以水車少量載水，預做準備，雖會導致成本增加，但首要確保維持廠區正常營運。對此，行政院發言人羅秉成表示，政府要特別感謝業者配合節水政策；在經濟部調度節水措施下，民生用水在5月前應足以供應。

據了解，水情自去年以來處於吃緊狀況，不僅農作物望「梅」解渴，就連半導體大廠台積電也啟動應變措施。國內晶圓代工廠包括台積電、聯電、世界先進等，圴已提前預約水車，以備不時之需。台積電指出，目前不是所有廠區都啟動水車買水，僅部分廠區執行，且僅少量載水，除了提高用水彈性，並且藉以熟悉相關作業程序，預先做好規劃。不過也有業者表示，水車載水只能小補，無法滿足全部生產所需的用水。

經濟部日前召開水情會議，決議25日起，嘉義縣市及台南市的水情燈號由減壓供水的黃燈，轉為減量供水的橙燈。新竹、苗栗及台中的工業用水戶原本要求節水7%，將提高為11%；嘉義及台南工業用水戶要求節水7%，非工業用水大戶要求節水10%。

羅秉成表示，政府為因應旱情，旱災應變中心17日已宣布部分地區的工業節水率要從原來的7％提升至11％，經濟部也採取水資源調度等相關節水措施，今年五月以前民生用水應足以供應。經濟部長王美花則說，旱災應變中心已經做了最壞打算，也希望廠商用最大力氣來做節水措施。

(中時新聞網)