國民黨主席江啟臣表示，農民所期待的就是種的水果能賣得出去，也不管賣到什麼地方去。（劉秀芬攝）

國民黨主席江啟臣1日南下，一早至台南學甲區慈濟宮參拜，對於大陸封殺台灣鳳梨事件，有人將之解讀為政治因素，江啟臣說，行政院已經把它定調在行政上或技術檢驗上問題，蔡政府應該藉由過去馬政府時代已經簽署的兩岸農產品檢疫協議，在這平台上協商，解決問題，不希望參雜政治因素在裡面。

江啟臣1日安排至台南參加中國佛教會啟建仁王護國息災祈福大法會，同時先至台南學甲區慈濟宮參拜，熱情鄉親得知消息，近500人一早就到現場列隊歡迎，並高喊主席加油，江啟臣也一一擊肘回禮，並發放新春紅包袋。江啟臣表示，除了參加祈福法會，也會到關廟關心鳳梨農，聽聽看他們的建議。

江啟臣說，雖然國民黨是在野黨，也會盡全力在短時間內幫助農民，民進黨是執政黨，更應該挑起責任。鳳梨農辛苦一整年，好不容易可以出口賺錢，突然聽到這個消息，相信他們心裡也沒有準備，政府現在到底有什麼樣的方式可以幫忙，蔡政府要趕快處理眼前這個問題，未來還有中長期的問題要處理。

江啟臣表示，蔡政府執政5年了，很多事情不能只是嘴巴說說而已，真正遇到狀況的時候能不能幫忙解決問題，「在野黨除了監督之外，也會盡所能幫忙，現在最需要幫忙的鳳梨農，我們14縣市的首長也會聯合起來幫忙。」

江啟臣說，台灣很多主要水果主要出口市場在大陸，民進黨做一個執政黨，必須要清楚整個市場狀況，如果要分散市場，或是讓農產品有更多市場，應該清楚告訴大家過去這5年來新南向市場在哪裡，所為分散風險的市場在哪裡。

「4年前就成立台農發，怎麼今天還在講國家隊？」江啟臣質疑執政黨，到底過去這幾年的準備與成績在哪裡？農民所期待的就是種的水果能賣得出去，也不管賣到什麼地方去，最重要是不要滯銷，水果有地方賣、能賺到錢這是最實際的。

(中時 )