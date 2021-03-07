全台21座水庫，有10座蓄水量亮紅燈，工業用水受衝擊。朝陽科技大學環境工程與管理學系系主任章日行表示，全台工業用水每日約需500萬噸，包括台積電等半導體、晶圓產業，若缺水問題長期無解，恐怕會影響台積電在台擴廠，甚至衍生產業出走外移的風險，不可不慎。

章日行接受香港媒體《中評社》專訪時表示，台灣1年工業用水量約17億噸，每座工業園區或科學園區的單日用水量約15至20公噸之間。台灣電子業多集中於新竹以北。假如缺水問題持續擴大，電子業就要有產能受損的準備。

台積電在竹科、中科、南科的三大廠區，每日就需要15.6萬噸工業用水。章日行指出，目前水庫蓄水量難以供應工業使用，因此台積電等電子業才需要出動水車運水，緩解燃眉之急。

章日行認為，以台積電為例，假設產線因故停擺，一天就要損失約3億元。如果缺水困境持續擴大，台灣產業發展布局，勢必全面會受影響。

章日行接著表示，台灣半導體產業有三個主要戰略威脅，分別是地震、缺水與大陸的地緣政治關係。缺水恐怕才是有立即性最嚴重的威脅，台灣主政者一直鼓勵半導體產業根留台灣、在台擴廠，可是能源問題無解，擴廠就有障礙，不必大陸出手，產業就主動會外移出走，如何解決產業發展難題，也考驗台灣政府的智慧。

章日行建議，解決台灣缺水問題，就是建設海水淡化系統。面對工業用水需求漸增，除了節流之外，一定要開源，海水就是最好的利用水源。

(中時新聞網)