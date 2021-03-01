天貓電商平台上金鑽鳳梨開始以海南島產金鑽為主。（擷取自天貓百果園商城）

大陸國台辦上周投下震撼彈，今(1)日起大陸將禁止進口台灣鳳梨，大陸各電商平台上台灣金鑽鳳梨多以下架，僅少數仍在販售，而海南島、東南亞金鑽鳳梨比例開始增加，有合作社表示，一旦大陸本土鳳梨品質與技術趕上台灣，要再打進將十分困難。

經記者查詢，大陸電商平台如淘寶、天貓、京東等仍可搜尋到少量台灣鳳梨，不過可看到海南島金鑽鳳梨、東南亞鳳梨的上架數量增加。

大樹區冠瀧合作社總經理許躍瀧表示，因為兩岸貿易協定的關係，台灣鳳梨每年都有固定的量出口到大陸，現在大陸突然不讓台灣鳳梨出口過去，「過去9成以上鳳梨都外銷大陸，現在突然要找其他通路真的有困難，假如之後內銷又吃不下來，走到耕鋤的地步無法避免。」

許躍瀧指出，早在台灣與大陸交流時台灣農民就已經把金鑽鳳梨引進到海南島，幾乎8成以上是台灣品種與技術，只是對岸早期技術還不到位，和台灣的金鑽鳳梨還是有差，然而近幾年技術已經成熟，差異已經不明顯。

不過大陸鳳梨產區還是以廣東省雷州半島的徐聞縣為主，鳳梨產量幾乎居全大陸之冠，而且是以本地品種為主，這次台灣鳳梨退出市場，徐聞鳳梨也開始進入產季，預料這塊市場很快會被搶下。「一旦大家吃習慣了，海南金鑽鳳梨品質也提升，價格沒有優勢的台灣鳳梨要再打進大陸就十分有難度了。」

他說，合作社社員一年鳳梨產量約200萬顆，合作社一年出口量可達400條貨櫃，一個貨櫃將近7公噸，也就是一年出口將近3000公噸，農委會這次拿10億預算來穩定價格只能說不無小補，但要補貼外銷帶來的產值，10億又能有多少作用？

另有貿易商表示，據了解，上周五廣州市場就已經停止對台鳳梨交易，零售市場將先前底運的鳳梨賣完後就不再販售。

(中時 )