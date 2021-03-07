【愛傳媒特約記者吳思賢報導】有不少人可能不知道新北市汐止區也有神社，而且還充滿傳奇。汐止神社原址目前仍然留下不少當年文物，值得有心人走訪。

汐止神社完工於日治時期的昭和12年、西元1937年，祭祀對象包括日本北白川宮能久親王。汐止會建造神社，跟這位日本親王的關係非常密切。

能久親王擔任日本接收台灣軍隊的總指揮官，在明治28年、西元1895年5月29日來台。日軍從澳底抵達汐止時，能久親王駐蹕於汐止大家族蘇家的房子，屋主蘇樹森「簞食壺漿以迎」。五個月後，同年的10月28日，能久親王染病（也有人說是受傷）死於台灣。總督府在台灣建立日本神社時，能久親王也被陪祀，後來總督府更將能久親王駐蹕過的地方，都立碑紀念，甚至建立神社。

蘇大老是汐止重要仕紳，本來在自宅正廳奉祀先民從大陸請來的「保儀大夫金身」。保儀大夫就是唐朝安史之亂時，死守睢陽而身殉的張巡、許遠二人。能久親王進駐時，蘇家將正廳讓出。能久親王死後，總督府在大正11年、1922年租下蘇宅的正廳及其左右兩間房間，作為「能久親王遺跡所」，蘇家則將保儀大夫神像寄奉於汐止媽祖廟。

總督府在昭和10年、西元1935年在當地買地擴大建造「汐止神社」，昭和12年、1937年完工。

二次大戰結束之後，地方人士很快在1945將保儀大夫神像迎回原地，合併汐止神社的建築物，就是汐止如今的忠順廟。汐止神社完工後只存在八年的時間。

現在忠順廟草坪上的石碑， 是前副總統陳誠的題字，仔細一看就可以看出，在石碑刻字之處，還有汐止神社的原本字跡（見照片，記者攝）。

從蘇家正廳祭祀保儀大夫到汐止神社，又從汐止神社到忠順廟，見證了台灣的歷史。

(中時新聞網)