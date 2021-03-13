緞帶是歐美人的日常所需，而縉陽生產的緞帶，更以整面貨架陳列於歐美Walmart（沃爾瑪）、Costco（好市多）等賣場，然而，吳世長生於不知緞帶為何物的宜蘭縣冬山鄉農村，卻成為台灣緞帶產業的第一把交椅，一年生產6億碼。

芭比娃娃身上的蕾絲洋裝，是使用縉陽緞帶做出花樣變化而成。（圖／黃耀徵攝）

身為家中長男的吳世長，原幫著父母務農，15歲時，看到在台中做服飾配件中盤商的叔叔賺了不少錢，決定跟著叔叔跑業務。「當時紡織業正開始興盛，芭比娃娃、泰迪熊都在台生產。我一邊全台走透透，從台北迪化街到台南永康推銷紐釦、拉鏈及織帶等，一邊讀高職夜間部。」

因為志願役比義務役收入高十倍，吳世長入伍時選擇當士官，存下創業的第一桶金。（圖／縉陽提供）

1981年，吳世長原本要服三年義務兵役，但義務役月領1千多元，志願役薪資則多上十倍，於是他報考志願役，當了五年士官後退伍，重回老本行，白天賣服飾配件，晚上跑工廠下單，順便跟老師傅「搏感情」偷學技術，直到叔叔西進大陸，他才決定創業。

「服飾配件所需的緞帶，原本靠日本進口，1980年，彰化成衣廠引進一部要價四百萬元的機台，經國人仿製，一部只要20萬元，緞帶產業應運而生。」吳世長說。1988年，他拿出當兵積蓄和用老家農地貸來的50萬元，買下2部緞帶機台，從家庭代工起步。

吳世長夫妻（中排右一及左一）出身宜蘭鄉下，與家族成員感情融洽。（圖／縉陽提供）

「我和太太及師傅三人，先撿別家工廠不要或利潤低的單，勤跑服飾配件行，遇到願意下單的客人，就算虧本也做。因為交貨品質穩定，後來訂單竟多到忙不完，還得請客戶別再下單！」吳世長伸出右手短了一截的食指說：「那時每天做到天快亮才休息，這隻手指就是加班恍神，才被機器切掉的！」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)