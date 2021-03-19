東台精機去年PCB鑽孔機接單因大陸PCB業者持續下單而回升，大陸工具機需求回溫無法彌補歐美市場衰退部分，整體出口呈現衰退，加上新台幣兌美元匯率大幅升值，去年稅後淨損歸屬母公司近3.47億元，每股虧損1.36元，董事會決議不配發任何股利，6月10日開股東會。

東台表示，應證交所邀請，4月15日將舉行法說會，將針對智慧製造、電動車、5G及半導體的佈局對外說明。

東台表示，受疫情影響，東台2020年合併營收近77.79億元，比2019年減少約29％；與台灣工具機2020年出口值衰退幅度相當，毛利率降至14％，除營收急速衰退，造成短期固定成本提高所致。2020年稅後淨損歸屬母公司近3.47億元，每股損失1.36元。

東台集團指出，東台集團發揮資源整合之營運策略，產品調整發揮功效，歐洲兩家子公司成功打進數家電動車電池殼的供應鏈，中國大陸車市回溫、5G市場成長帶動需求，東台集團2月接單攀升至近3年高峰，單月接單13億，比1月接單7.8億成長幅度近2倍，2月底在手訂單回升至36億，較1個月提升30％，東台集團也將對內部資產做更有效率的運用及活化。

東台集團表示，東台集團除面臨人民幣兌新台幣匯率貶值外，還要因應中美貿易戰、疫情等外部市場環境劇變的挑戰，東台集團迎向電動能源車市場、5G與半導體之產業成長趨勢，集團致力進行產品組成的調整與整合，汰弱留強所致。

(工商 )