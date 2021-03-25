鋰電池模組廠-西勝(3625)公布2020年財報，全年稅後淨損為1.61億元，每股淨損為2.11元，受惠於NB市況依舊熱絡，西勝不僅第1季淡季不淡，第2季NB電池業務可望持續增加，加上下半年電動兩輪車及儲能產品開始出貨，西勝董事長黃宗偉表示，全年營收可望成長20%到30%，並有機會轉虧為盈。

西勝2020年上半年受到疫情影響，出貨量銳減，雖然下半年因遠距辦公及教育單位教學需求劇升，但NB受關鍵零組件產能供應不及，實際出貨量雖有回溫成長，但無法充分滿足市場需求，致使2020年合併營收22.24億元，年減18.9%，獲利由盈轉虧，全年歸屬母公司稅後淨損1.61億元，每股淨損為2.11元。

西勝表示，公司啟動戰略轉型，積極深耕電動兩輪車及小型儲能市場，除直接投資電動車品牌公司品睿綠能及電動車動力系統湛積科技，實踐戰略平台整合，並加大內部投資，新設高度自動化產線的台北廠，擴充研發及業務團隊，以及導入SAP ERP系統提升管理效能等積極策略等致使營業費用增加，在營業毛利亦因產能未充分發揮而下跌情況下，導致稅後虧損，董事會同時通過2020年盈虧撥補案，由於年度結算虧損，本年度擬不配發股利。

西勝前2月合併營收為3.55億元，年成長58.93%，西勝表示，今年第1季業績淡季不淡，第2季筆電電池模組業務可望持續增加，而下半年電動兩輪車及儲能產品開始出貨，預估將帶動今年業績明顯成長。

黃宗偉表示，如果非IT產品貨順利，預估今年非IT產品佔比可望逾10%，全年營收可望較去年成長20%到30%，並可望轉虧為盈。

西勝建置新莊新廠已完工，初期將建置1條新產線，產值約5到6億元，未來將依訂單狀況逐步擴增至4到5條線。

(時報資訊)