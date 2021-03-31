勤美（1532）去年下半年營運回溫，全年獲利仍優於前年EPS 1.47元，每股擬配發1.03元股息。以今日盤中股價32.6元計，殖利率約3.16%。勤美今年第一季「碧湖畔」成交案，後續將有兩個完銷建案將交屋，營建事業成為今年最大動能，全年獲利看增一倍。

勤美2020年合併營收為131.81億元，來自鑄件相關事業營收約100億元，較2019年的118億元衰退。勤美2020年前三季受鑄件事業規模與稼動率較差，前三季EPS 0.36元，去年第四季鑄件事業續增，且隨著營建入帳挹注，單季每股獲利衝上1.11元挹注，全年EPS為1.47元，翻轉優於前一年的EPS 1.32元。

展望今年，在鑄件事業出貨回溫，加上「碧湖畔」成交案第一季預計可入帳7~10億元，法人看好，勤美第一季合併營收將可望較去年同期有二位數增長，單季營運也維持不錯的獲利。

展望今年營運，勤美去年第四季起車用鑄件接單已漸回穩，雖近期電子缺料雖影響車廠生產，不過勤美目前接單與生產並未受影響，今年鑄件出貨可望優於去年。

營建事業為今年獲利最大動能，勤美「碧湖畔」又銷售4~5戶，可望於第一季入帳，推估貢獻本季營收7~10億元，第二季、第三季則有「勤耕延吉」與「璞真仰睦」入帳，兩案總銷合計逾50億元，也可望於今年認列，以此推估，勤美今年營建營收將可望較去年的26億元翻倍。在鑄件獲利改善與營建營收挹注下，法人推估，勤美今年EPS將上看3元，比去年倍增。

(時報資訊)