在汽車與硬碟零件出貨穩定成長，和勤(1586)3月合併營收2.04億元，年成長37.51％；累計第1季合併營收6.26億元，年增49.58％，為歷年同期新高，也直逼去年下半年旺季水準，隨著新產品陸續量產、新客戶訂單加入，今年營收逐季遞增。

3月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.53億元，占比74.88％；硬碟機構件（VCM Plate）0.51億元，占比25.18％。汽車零件部份，美系電動車的零件出貨仍按計畫增量，但因部分車廠農曆年前超前拉貨，3月汽車零件出貨因此較1月低，不過仍較2月成長20.73％，預計4月之後車廠拉貨回復正常，出貨將穩定增加；硬碟（HDD）零件的出貨穩定，8成產品為高階伺服器機種零件，不受硬碟PC市場縮減影響。

因應原料上漲，和勤部分產品已調整價格，將持續觀察原料價格變化，並保持與客戶溝通，反映原料成本；原有的產品將藉由縮減製程，大幅降低成本，毛利也將明顯拉高，預期在第2季就能開始見到成效；此外，下半年將有新產品高壓柱塞泵及重卡變速箱零件投入量產，新產品毛利率相對較高，將進一步優化公司產品組合；硬碟零件終端客戶，除了既有的Seagate之外，亦持續開發WD、Toshiba供應鏈，拓展新客戶。

(時報資訊)