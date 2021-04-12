網家(8044)3月合併營收為37.8億元，年成長6.8％，第1季累計營收114.9億元，年成長7.6％，創歷年同期營收新高及單季次高，連續六季合併營收超越百億元。網家指出，第1季營收動能受惠旗下PChome 24h購物買氣，3月進駐「MUJI無印良品」品牌旗艦館，消費能量超乎預期，節慶及季節性商品如兒童節玩具、防旱用品銷量續增。網家透過強化品牌深度及廣度策略，積極拓展營收版圖，並持續布局生活日用等非3C品牌，打造消費者最愛購物場域，且整合集團資源，升級O2O至OMO，提升品牌影響力，加深消費忠誠度，為營收帶來活力。

藉力品牌擴大營運效益，與「MUJI無印良品」打造全新線上旗艦館，逾6,000項商品陸續上架銷售，甫上線半個月，已創造雄厚消費能量；旗下MiTCH已進駐超過百家官方授權經銷品牌，逾半為日系品牌，並啟動OMO商場活動，攜手POCO、GARMIN、APUJAN、ROG、FPM MILANO等知名品牌，陸續於MiTCH台北微風南山艾妥列實體店設立快閃店，更帶動開站一周年成績斐然。看好跨境商機，同步設立「MiTCH Global」海外官網，擴大經營港澳新馬等地區。

4月結合時令推出系列活動，PChome 24h購物主打「我玩物我驕傲」檔期，全品類最低下殺28折起。適逢大甲媽祖遶境盛事，即日起設立「PChome 24h購物x大甲鎮瀾宮」線上專區，囊括各式遶境應援商品，並提供多重優惠。

(時報資訊)