受惠電動工具機品牌廠新產品上市，加上園林工具、縫紉機等主要客戶的需求強勁，鈞興-KY(4571)2020年合併營收為20.65億元，年增30.24％，稅後淨利2.85億元，年增29.24％，每股稅後盈餘6元。董事會擬配發3.6元現金股利，股利配發率達60％。

2020年產品營收比重方面，電動工具、園林工業、工業縫紉機、減速設備與工業機器人分別為73.64％、18.87％、3.36％、2.43％與0.82％。2020年除了電動工具及園林工具領域的銷售明顯成長外，鈞興近年為因應工業自動化趨勢投入開發諧波減速器及工業機器人用齒輪，也逐漸展現銷售績效，其中2020年諧波減速器的產品銷售金額較前一年成長215.32％，營收比重也從2019年的0.13％，提升至2020年的0.32％。

近年美中貿易戰使得全球製造供應鏈重組，鈞興採取生產基地分散，其中，越南廠預計於2021年第2季建廠完成投入生產；公司亦將於台灣設立研發中心，進行新產品研發、新應用領域開拓，加快將諧波減速器導入電動助力自行車中置電機的應用開發。

(時報資訊)