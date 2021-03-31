全球傳動(4540)今天召開法說會，公司指出，目前在手訂單16到17億元，接單排程已經到第3季；而同業在去年底及今年農曆年前都有調漲售價，有可能跟進再次調漲。法人預估，全球傳動今年業績可較去年成長雙位數成長，預估確認漲價後，今年毛利率可站上30％。

全球傳動2020年營收27.4億元，年增3成，毛利率21.88％，優於上年度18.22％，營業利益1.86億元，本業較上年度轉虧為盈，稅後淨利0.91億元，較上年度虧損0.62億元大幅成長，每股盈餘0.96元。

公司指出，目前大陸自動化設備需求強勁，包括5G、半導體及電動車設備需求都大，帶動零配件的出貨，目前自動化業績比重約4成，產業設備比重約3到4成。

自動化零件廠商去年底陸續傳出調整售價，到今年農曆年前再調一次，漲幅分別為10％及8％，全球傳動指出，目前公司售價與同業接近，對於是否再調漲，也要觀察市場供需，目前還沒有確定，在確認市場狀況後，會跟著市場趨勢走。

全球傳動產品滾珠螺桿與線性滑軌交期平均約3到4個月，現在接單排程已到第3季，在手訂單約16億元到17億元。公司也持續招募員工及新增設備，若員工補齊、產品價格不變，預估月設備產能可從目前的2.8億元到3億元。今年資本支出用在設備部分約2到3億元，若設備到位，年底前月產能可增加1成左右。

(時報資訊)