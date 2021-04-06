IC載板暨印刷電路板大廠南電(8046)隨著工作天數及產線生產恢復，2021年3月合併營收雙位數「雙升」至38.66億元，使首季合併營收維持108.55億元高檔，雙創同期新高、歷史第4高佳績。由於需求持續暢旺及新產能開出，法人看好第二季成長動能將顯著增溫。

南電公布3月自結合併營收38.66億元，較2月30.67億元成長達26.03％、較去年同期30.87億元成長達25.23％，帶動首季合併營收108.55億元，僅較去年第四季109.86億元小減1.19％、較去年同期79.16億元成長達37.12％，雙創同期新高、歷史第4高佳績。

南電受工作天數較少及產線停工維護影響，2月自結合併營收降至近9月低點，仍年增30.62％、續創同期新高。隨著工作天數恢復正常，加上載板需求暢旺及漲價效應帶動，使3月合併營收顯著回神，首季營收僅季減1％，表現符合法人預期。

南電先前法說會時指出，由於市場需求仍遠大於供給，今年載板估將持續供不應求，且各類應用對晶片載板需求續增。受惠電腦、網通及車用電子需求維持高檔，相關電路板應用產品銷售可望淡季不淡，上半年營收及獲利率均可優於去年下半年。

南電於昆山廠建置高階ABF載板新產能，預計將在本季全數開出，目標達全產全銷、貢獻營收與獲利。而與南亞承租的桃園蘆竹廠房亦將建置ABF載板產線，最快第四季投產，估可新增10～12％，目標全年毛利率、本業、稅前獲利均逐季成長。

美系外資先前出具報告，認為ABF載板將持續供不應求至2023年，身為全球第三大供應商的南電，ABF載板訂單能見度已達第四季，且隨著智慧型手機、穿戴設備和真無線藍牙耳機（TWS）採用系統封裝（SiP）載板滲透率續升，可望繼續增添營運成長動能。

考量ABF載板供給長期短缺和結構性需求成長，且系統封裝（SiP）需求成長、高密度連結版（HDI）及PCB需求周期將進一步推動獲利成長，美系外資看好南電今明2年獲利可望跳升80％、69％，首評「買進」評等、目標價430元。

另一家美系外資除看好南電ABF載板將全年滿載，並指出BT載板供給亦自本季起轉趨吃緊，明年兩者供給吃緊狀況將更甚於今年，價格趨勢同步轉佳，看好南電2020～2023年的ABF載板營收年複合成長率（CAGR）達25％，維持「買進」評等、目標價420元。

南電2020年合併營收385.12億元、年增達23.86％，創歷史第三高，稅後淨利36.65億元、年增達近10.9倍，每股盈餘（EPS）5.67元，雙創近12年高點。董事會決議擬配息3.4元，創近11年高點，將於5月28日召開股東常會。

(時報資訊)