高興昌去年稅後淨損0.32億元 每股稅後淨損0.16元 11:452021/03/25 工商 工商林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼管大廠高興昌(2008)去年財報出爐，全年稅後淨損0.32億元，每股稅後淨損0.16元。 售日盛金股權獲利75億日圓 日本新生銀 風光出場 田寮圳除臭名 1.3億元淨化設施啟用 (工商 ) #高興昌 #稅後淨損 #每股 #鋼管 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰金控評等展望 負向調為穩定 04:102021/03/25 話題觀察 《國際金融》防疫封鎖與經濟利多互抵 歐股收平 09:262021/03/25 財經 《電腦設備》西勝去年每股轉虧2.11元 今年營收拚增逾2成 10:002021/03/25 財經 30億補助款卡關 淡北道路再等等 04:102021/03/25 焦點要聞 勇敢翻開生死簿 大陸00後立遺囑 04:102021/03/25 話題觀察 燁輝去年稅後淨利為7.35億元、年增152％ 10:222021/03/25 財經 全球傳動去年轉虧為盈 EPS回升至0.96元 10:332021/03/25 財經 《台北股市》盤中焦點股：士紙、海光、中華、茂達、南紡、國統、凌群 10:002021/03/25 財經 《資訊服務》東捷資訊去年每股賺2.41元 擬配息2元 08:522021/03/25 財經 新台幣 貶至近三個月新低 04:102021/03/25 財經要聞 《其他電子》貿聯-KY去年每股賺14.01元 今年營收拚增2位數 09:092021/03/25 財經 財經熱門新聞 長榮卡船1秒損失10幾萬美元 內行曝船長下場 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 英特爾對幹台積電 半導體分析師驚喊6字完了 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 挽救特斯拉聲譽 馬斯克狂跪陸：最重要的夥伴 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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