加拿大體育休閒服公司露露檸檬（Lululemon Athletica Inc）上季財報與本季營收預測均優於市場預期，但也警告新冠肺炎疫情若再度升高可能導致更多門市關門，並使需求面臨風險。

露露檸檬表示，在旗下門市正苦於量能限制之際，任何病例激增的情況，包括新變種病毒的影響，都可能進一步削弱需求，並打亂供應鏈。受此發言影響，露露檸檬周二盤後股價下跌1.84%，報311.25美元。

不過，受惠於居家防疫期間對舒適服裝的需求急升，該公司股價在過去12個月以來已經上漲64%。

Jane Hali＆Associates零售業分析師Jessica Ramirez表示，不管有沒有疫苖，舒服的穿著都有賣點，露露檸檬在舒適性與運動服飾之間建立了非常強大的產品組合。

該公司亦將透過對居家健身新創公司Mirror的收購，為今年營收提供額外的挹注來源，由於線上健身課程需求持續暢旺，該公司預期2021年營收將成長多達65%，達到2.75億美元。

露露檸檬表示，將擴大對這家新創公司的投資。Mirror在鏡子般的顯示器上提供直播健身課程，並藉此收取訂閱費用。

露露檸檬公布第四財季（截至1月31日）淨營收年增24%，為17.3億美元，優於市場預估的16.6億美元。其中。線上營收較前一年同期大幅成長92%。北美區營收年增21%，國際業務營收年增47%。

第四財季淨利約為3.3億美元，相當於每股盈餘2.52美元，較前一年同期成長。經調整後，每股盈餘為2.58美元，優於市場預估的2.49美元。

該公司預估第一財季營收介於11億～11.3億美元，每股盈餘介於86～90美分，超出市場預估的營收9.995億美元與每股盈餘82美分。

不過，露露檸檬預估全年每股盈餘介於6.30美元～6.45美元，不如市場預期的6.72美元。

(時報資訊)