關於今（3/19）日外電媒體所刊登之台達人力裁減之報導，台達電嚴正否認並強調其為錯誤報導，該外媒將台達致力於智能製造轉型而大成之人均產值提高的成果，誤導為人力裁減。

事實上，台達電長期以來，不僅從未進行人力裁減，反倒因為各地的缺工情形而積極進行產線自動化程度的提升，並且強化智能製造轉型，現階段的人均產值，已較專案實施之前提高3倍；此外，據了解，包括台灣、中國大陸、印度、泰國等地，台達電都在持續投資擴充生產基地的規模。董事長海英俊亦在2月的法說會中表示，後疫情時代下，資料中心、被動元件等需求仍相當看好。因此，台達電旗下的被動元件子公司乾坤科技，產能滿載，除台南科學園區的新廠即將落成啟用，更將投入11.67億元在江蘇的吳江廠擴增產能。

另外，台達電投入汽車電子超過十年後，長期投資已出現回報，乾坤已同步將產品線觸角轉向汽車市場。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)