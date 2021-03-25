美軍太平洋艦隊司令約翰．阿奎利諾（John Aquilino）23日表示，大陸視收復台灣為第一要務，攻台時間點恐比所有人想得都快，甚至迫在眉睫。這是繼美國海軍上將戴維森（Philip Davidson）放話，大陸將在6年內攻台後，再一位預言兩岸開戰時間的美軍高官。港媒評論直言，這些人這麼愛對攻台時間加油添醋，目的就是藉此擴張自身軍費與軍力，並為干涉兩岸事務找藉口。

香港媒體《中評社》25日評論直言，美軍對武統「頻頻念叨」、「喋喋不休」，就大陸的角度來看，是想藉台灣問題渲染「中國軍事威脅」，為美方自己增加軍費、擴張軍力，及干涉兩岸事務找藉口，這點從美軍近期有意通過「加速主義」，便能看出。

評論指出，美軍不斷炒熱大陸攻台議題，甚至不斷對此加油添醋、胡亂猜想，並不是因為他們不了解大陸。文中警告，若美方刻意要藉台灣問題與大陸正面衝突，或刻意搞分裂製造「台獨事變」，那武統將不可避免，甚至可能因此加速推進兩岸統一。

評論重申：「中國統一是必須的，什麼時候統一由中國人決定」但統一不一定需要透過戰爭，美軍刻意炒熱大陸攻台時間，並不會影響大陸推行和平統一的步調。必須強調，解決台灣問題、完成統一的時勢絕不掌握在美國手裡；美國刻意渲染、鼓吹戰爭，對台海百害而無一利，對中美關係也有害無益。

(中時新聞網)