金牛年開紅盤，半導體類股強強滾，美系外資也出具最新報告護航，預估半導體產能緊張將延續一整年，將使得半導體產業掀起漲價效應，點名台積電、聯發科、聯詠等6檔個股將順勢而為。

上游晶圓緊張，尤其是8吋晶圓，美系外資指出，因為半導體產業漲價，將推升相關個股在今年的獲利表現，所以股價高估不再應該是關注的議題，隨著終端需求和通路庫存水位健康下，預估晶圓代工供需吃緊情況恐將延續一整年，美系外資點名聯發科(2454)、台積電(2330)、環球晶(6488)、南亞科(2408)、聯詠(3034)以及群聯(8299)等個股。

美系外資也針對看好個股，給出目標價，給予聯詠目標價上看606元、群聯目標價上看460元、聯發科目標價上看1090元、台積電目標價上看708元、環球晶目標價上看840元、南亞科目標價上看114元，且各股評等皆為「加碼」。

美系外資進一步表示，儘管因為傳統農曆春節關係，亞洲多個市場休市，但從諸多現象看來，半導體上升週期將拉長，且根據大陸工信部數據顯示，智慧手機庫存水位將回補、記憶體NAND/SSD價格向上，相關IC設計廠如聯詠等，議價能力將讓獲利持續看增。

(時報資訊)