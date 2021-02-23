水情吃緊，經濟部要求工業用水戶節水，晶圓代工廠台積電(2330)表示，北中南部分廠區開始執行以水車少量載水，預做準備。聯電(2303)則尚未啟動水車買水。

台積電指出，目前不是所有廠區都啟動水車買水，僅部分廠區執行，且僅少量載水，除了提高用水彈性，並且藉以熟悉相關作業程序，預先做好規劃。台積公司表示，以水車載水會造成成本增加，但首要確保維持正常營運。

聯電指出，目前尚未啟動水車買水，不過，已備妥水車，未來若有需要，將可隨時啟動以水車買水。

國內晶圓代工廠包括台積電、聯電、世界先進等，圴已提前預約水車，以備不時之需。

經濟部日前召開水情會議，決議25日起，嘉義縣市及台南市的水情燈號由減壓供水的黃燈，轉為減量供水的橙燈。新竹、苗栗及台中的工業用水戶原本要求節水7%，將提高為11%；嘉義及台南工業用水戶要求節水7%，非工業用水大戶要求節水10%。

(時報資訊)